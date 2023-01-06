Manchester United'a yeni kaleci!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Crystal Palace'tan kaleci Jack Butland'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Manchester United Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz file bekçisi Butland'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Kadrosunda İspanyol David de Gea ve İngiliz Tom Heaton'ı bulunduran "Kırmızı Şeytanlar", Butland transferiyle A takıma üçüncü kaleciyi kazandırmış oldu.
2020'DE CRYSTAL PALACE'A İMZA ATTI
Kariyerine Birmingham City'de başlayan ve uzun süre Stoke City'de oynayan Butland, Leeds United, Derby County ve Barnsley'ye kiralandıktan sonra 2020'de Crystal Palace'a imza attı.
9 KEZ İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NIN KALESİNİ KORUDU
Premier Lig'de 87 maça çıkan Butland, 9 kez de İngiltere Milli Takımı'nın kalesini korudu.
Kaynak: AA
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