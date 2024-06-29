Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası

EURO 2024'e grup aşamasında veda eden Hırvatistan'ın deneyimli ismi Luka Modrid, milli futbolcumuz Arda Güler hakkındaki iddiasını Florentino Perez'e açıkladı. İddiaya göre Modric, Arda Güler'in ilerki yıllarda Real Madrid formasıyla Bollon D'Or'u kazanacağını söyledi.

Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası

2024 Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda eden Hırvatistan'ın deneyimli futbolcusu Luka Modric, Milli futbolcumuz Arda Güler hakkındaki iddiasını, Real Madrid başkanı Florentino Perez'e açıkladı.

TURNUVAYA VEDA ETTİLER

EURO 2024'te B Grubu'nda yer alan Hırvatistan, ilk maçında İspanya'ya 3-0 mağlup oldu. Daha sonra sırasıyla Arnavutluk ve İtalya ile berabere kalan Hırvatlar, turnuvaya 2 puanla veda etti.

LUKA MODRIC, ARDA GÜLER'DEN BAHSETTİ

Hırvatistan formasını bir büyük turnuvada son kez giydiği kaydedilen 39 yaşındaki Luka Modric, İspanyol basınından Defansa Central'in haberine göre A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu.

PERFORMANSINDAN ETKİLENDİ

Habere göre Luka Modric, Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştığı mücadelede Arda Güler'in performansından çok etkilendi.

"BALLON D'OR'U KAZANACAĞI ÇOK AÇIK"

Modric'in, Real Madrid başkanı Florentino Perez ile gerçekleştirdiği bir görüşmede Arda hakında şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: "İlk gün onu beş dakika gördüm ve benim için Ballon d'Or'u Real Madrid formasıyla kazanacağı çok açık"

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