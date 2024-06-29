Beşiktaş'ın eski yöneticisi hayatını kaybetti
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun süredir hastalıkla mücadele eden eski yöneticilerinden Berkay Gocay'ın vefat ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Gocay'ın hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA
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