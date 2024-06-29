Beşiktaş'ın eski yöneticisi hayatını kaybetti

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun süredir hastalıkla mücadele eden eski yöneticilerinden Berkay Gocay'ın vefat ettiğini duyurdu.

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Gocay'ın hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Beşiktaş'ın eski yöneticisi hayatını kaybetti - Resim : 1

Kaynak: AA

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