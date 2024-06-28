17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa'da tarih yazdı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa'da tarih yazdı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 3 altın, 2 gümüş madalyayla turnuvayı tamamlayan 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın, 149 puanla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

Türkiye'ye organizasyonda altın madalyaları 49 kiloda Nil Aktaş, 65 kiloda Beyzanur Akkuş ile 69 kiloda İlayda Çin'in, gümüş madalyaları ise 43 kiloda Fatma Yıldız ile 57 kiloda Özlem Gürsoy'un getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Hakim Ziyech Galatasaray'da: Yıllık maaşı dudak uçuklattı Hakim Ziyech Galatasaray'da: Yıllık maaşı dudak uçuklattı
TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan 6 kulübe müjde TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan 6 kulübe müjde
Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı
Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı
ÇOK OKUNANLAR
RTÜK'ten Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete'ye 'Ermeni Soykırımı' cezası RTÜK'ten Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete'ye 'Ermeni Soykırımı' cezası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 15 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor!