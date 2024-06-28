17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa'da tarih yazdı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 3 altın, 2 gümüş madalyayla turnuvayı tamamlayan 17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın, 149 puanla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

Türkiye'ye organizasyonda altın madalyaları 49 kiloda Nil Aktaş, 65 kiloda Beyzanur Akkuş ile 69 kiloda İlayda Çin'in, gümüş madalyaları ise 43 kiloda Fatma Yıldız ile 57 kiloda Özlem Gürsoy'un getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA