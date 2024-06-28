Hakim Ziyech Galatasaray'da: Yıllık maaşı dudak uçuklattı

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz olarak aldı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcunun yıllık maaşı da belli oldu.

Hakim Ziyech Galatasaray'da: Yıllık maaşı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech'in maaşı, futbolseverleri şaşırttı. Hollandalı yıldız, 1+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 2.85 milyon euro net maaş kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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