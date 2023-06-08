Liverpool, Allister'ı transfer etti

İngiliz kulübü Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Liverpool, Brighton Hove Albion'dan Alexis Mac Allister'ın transferi için açıklanmayan bir ücret karşılığında uzun vadeli anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz medyasına göre, Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Brighton formasıyla toplam 112 maça çıkarken 20 gol kaydetti.

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Kaynak: AA