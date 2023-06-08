Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'e veda!

Şampiyon Galatasaray'da sözleşmesi biten Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Gomis için sosyal medya hesabından yayımladığı teşekkür mesajında, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe. Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" ifadelerini kullandı.

44 MAÇA ÇIKTI

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'daki 2. döneminde 44 resmi maçta görev aldı ve 19 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem