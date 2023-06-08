Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı takıma veda etti.

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

Galatasaray’ın geçen sezonunun devre arasında 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı 37 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis’in sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesi sona erdi.

Sözleşmesi yenilenmeyen golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray’a veda etti.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

 Gomis paylaşımında, şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflara yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!”

Galatasaray formasını bu sezon 28 maçta terleten Gomis, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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