Joao Felix'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle!
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Joao Felix, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Portekizli futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
BolaVip'in haberine göre, Galatasaray, Joao Felix'i Atletico Madrid'den kiralamak istiyor.
Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix, bu sezon toplam 40 resmi maça çıktı. Genç yıldız söz konusu maçlarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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