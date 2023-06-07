Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş’ın efsane ismi Atiba Hutchinson siyah-beyazlı takımdaki kontratını sonlandırırken duygulu anlar yaşadı.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a veda etti

Arabam.com Konyaspor maçıyla birlikte 10 yıllık Beşiktaş kariyerine son noktayı koyan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından takım arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan Atiba Hutchinson konuşma yaparak Beşiktaş'a ve siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaştı.

Bir süre Atiba için hazırlanan video skorboardda yayımlanırken saha içinde bir konuşma yapan tecrübeli oyuncu, hayatının en güzel dönemlerini Beşiktaş'ta geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kazanamadığımız için üzgünüz. Sezonun son maçıydı, benim de son maçımdı. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var. Bu kulübe ve herkese minnettarım. Başkanımıza çok minnettarım, bana çok fazla fırsat sundu, destek verdi. Burada 10 sezon geçirdim. Hayatımın en güzel dönemini burada geçirdim. Bu stat, bu şehir benim için çok özel oldu. Bana gösterilen sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Ailem de çocuklarım da burada, onlara da teşekkür ederim. Sizlere bugün veda ediyorum, sizleri çok seviyorum ve takip etmeye devam edeceğim. En iyisi sizsiniz."

Daha sonra takım arkadaşları tarafından havaya atılan Atiba, tribünleri selamladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek Beşiktaş kariyerine nokta koydu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından da Kanadalı oyuncu için hazırlanan video, "Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz" ifadeleriyle paylaşıldı.

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