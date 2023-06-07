Alex'ten Fenerbahçe'ye ziyaret: Arda Güler ile bir araya geldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.

Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi. Alex ve oğlu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile de kısa bir sohbet gerçekleştirip fotoğraf çekildi.

Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza ve oğlu Felipe, Final öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti. Antrenmanı da bir süre takip eden Alex, takımımıza desteğini iletti ve moral verdi. 🙏 pic.twitter.com/tJ0MD8CSJs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 7, 2023

Kaynak: AA