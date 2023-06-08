Cenk Tosun'dan kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.

Cenk Tosun'dan kötü haber geldi

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor maçında sezonu talihsiz bir sakatlıkla kapattı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sakatlık anında direkt olarak kendini yere bırakan Cenk Tosun, gözyaşlarına hakim olamadı.

SEDYE GETİRİLDİ

Sahayı sedyeyle terk eden Cenk Tosun'un durumu belli oldu. Konyaspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un ön üst adalesinde yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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