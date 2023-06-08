Fransa Açık'ta Zverev ve Ruud yarı finale yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gününün akşam seansında, tek erkeklerde çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Alman tenisçi Zverev, Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'yi 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek Fransa Açık'ta 3, grand slam turnuvalarında 6. kez yarı final bileti aldı.

Son çeyrek final maçında ise geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'yi 6-1, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

Kaynak: AA