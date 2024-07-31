Lille-Fenerbahçe Maçında Düdük Çalacak Hakem Açıklandı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turunda karşılaşacağı Lille maçının hakemi belli oldu.

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Lille-Fenerbahçe Maçında Düdük Çalacak Hakem Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA

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