Filip Jorgensen, Chelsea Kadrosuna Katıldı

Premier Lig ekibi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattı. Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Filip Jorgensen, Chelsea Kadrosuna Katıldı

Premier Lig ekibi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiliz ekibi Chelsea, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar son olarak İspanyol takımı Villarreal’den Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen’i kadrosuna kattı. Chelsea’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

22 yaşındaki file bekçisi, Villarreal kariyeri boyunca 38 La Liga, 3 UEFA Konferans Ligi, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi.

Kaynak: İHA

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