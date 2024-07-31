Fenerbahçe'nin Galibiyeti Sonrası UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Geçen hafta Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye 600 puan kazandı. Bu hafta alınacak galibiyetlerle, bir üst sıradaki Belçika ile puan farkının kapatılması hedefleniyor.

UEFA’nın ülke puanı sıralamasında zirvede 89.160 puanla İngiltere yer alırken, onu 79.106 puanla İtalya ve 73.989 puanla İspanya izledi.

UEFA’nın ülke puanı sıralamasında ise son durum şöyle:

1- İngiltere - 89.160

2- İtalya - 79.160

3- İspanya - 73.989

4- Almanya - 71.660

5- Fransa - 57.736

6- Hollanda - 54.150

7- Portekiz - 48.816

8 - Belçika - 42.700

9 - Türkiye - 34.400

10 - Çek Cumhuriyeti - 34.350