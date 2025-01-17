Ligin İlk Yabancı VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de kulüplerin talebiyle VAR siteminde yeni bir döneme girilirken, bugün oynanacak Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Belçikalı Jan Boterberg oldu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün saat 20.00’de Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci yapacak. Süleyman Bahadır ise 4. hakem olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Belçika Futbol Federasyonu’ndan Jan Boterberg oturacak. AVAR’da ise Kerem Ersoy görev yapacak.

Boterberg, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Tottenham maçında AVAR'da görev almıştı.

Kaynak: İHA