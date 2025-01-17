Beşiktaş'tan 'Solskjaer' Hamlesi! Resmen Duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Beşiktaş'tan 'Solskjaer' Hamlesi! Resmen Duyurdu

Beşiktaş, binlerce taraftarını yakından ilgilendiren bir gelişmeyi paylaştı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığını duyuran Beşiktaş, sözleşme evraklarını Solskjaer’e gönderdi.

Beşiktaş'tan 'Solskjaer' Hamlesi! Resmen Duyurdu - Resim : 1

BUGÜN İSTANBUL’DA OLACAK

İmza için geri dönüş beklendiği ifade edilirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçağın bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan 'Solskjaer' Hamlesi! Resmen Duyurdu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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