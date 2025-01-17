Beşiktaş'tan 'Solskjaer' Hamlesi! Resmen Duyurdu
Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, binlerce taraftarını yakından ilgilendiren bir gelişmeyi paylaştı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığını duyuran Beşiktaş, sözleşme evraklarını Solskjaer’e gönderdi.
BUGÜN İSTANBUL’DA OLACAK
İmza için geri dönüş beklendiği ifade edilirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçağın bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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