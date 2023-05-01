Lideri deviren Eskişehirspor'da umutlar yeniden yeşerdi

TFF 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, 31. haftada konuk ettiği lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup ederek ligde kalma umutlarını devam ettirdi.

Son Güncelleme:
Lideri deviren Eskişehirspor'da umutlar yeniden yeşerdi

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda seyircisiz oynanan maçta Yeni Mersin İdman Yurdu’nu konuk etti.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta kırmızı-siyahlılar, Onur Arı’nın 55 ve 57. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Konuk ekip 73. dakikada Tunç Murat Behram ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eskişehirspor, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 26’ya yükselten Eskişehirspor, ligde kalma umutlarını sürdürdü. Eskişehirspor ayrıca yeni teknik direktörü Sezgin Coşkun yönetiminde de ilk galibiyetini elde etti. Son haftalarda aldığı arka arkaya yenilgilerle taraftarını üzen Es-Es, ligde 5 maç sonra galip geldi. Eskişehirspor, sahasında en son 26 Mart’ta 1954 Kelkit Belediyespor’u 2-0 yenmişti.

Ligde kalma şansını bitime 3 maç kala matematiksel olarak sürdüren Eskişehirspor, ligin 32. haftasında 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak.

Öte yandan Eskişehirspor’a, Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında galibiyeti getiren golleri atan forvet Onur Arı, ligde 9 gole ulaşarak takımın en golcü oyuncusu olmayı sürdürdü.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Derbinin VAR hakemi belli oldu Derbinin VAR hakemi belli oldu
Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
Fenerbahçe gelişini erken bulmuştu: Türk Telekom’la Eurocup finali oynayacak Erdem Can “yılın en iyi koçu” seçildi Türk Telekom’la Eurocup finali oynayacak Erdem Can “yılın en iyi koçu” seçildi
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti Son anket: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı? Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?
Sinan Oğan canlı yayında kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam' Sinan Oğan kendi oy oranını açıkladı: 'En büyük avantajım tanınmamam'
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? İnce ve Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?
Asgari ücret çift haneye doğru: Ara zam için refah payıyla birlikte 4 senaryo Ara zam için refah payıyla birlikte 4 senaryo