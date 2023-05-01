Lideri deviren Eskişehirspor'da umutlar yeniden yeşerdi

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda seyircisiz oynanan maçta Yeni Mersin İdman Yurdu’nu konuk etti.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta kırmızı-siyahlılar, Onur Arı’nın 55 ve 57. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Konuk ekip 73. dakikada Tunç Murat Behram ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eskişehirspor, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 26’ya yükselten Eskişehirspor, ligde kalma umutlarını sürdürdü. Eskişehirspor ayrıca yeni teknik direktörü Sezgin Coşkun yönetiminde de ilk galibiyetini elde etti. Son haftalarda aldığı arka arkaya yenilgilerle taraftarını üzen Es-Es, ligde 5 maç sonra galip geldi. Eskişehirspor, sahasında en son 26 Mart’ta 1954 Kelkit Belediyespor’u 2-0 yenmişti.

Ligde kalma şansını bitime 3 maç kala matematiksel olarak sürdüren Eskişehirspor, ligin 32. haftasında 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak.

Öte yandan Eskişehirspor’a, Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında galibiyeti getiren golleri atan forvet Onur Arı, ligde 9 gole ulaşarak takımın en golcü oyuncusu olmayı sürdürdü.

Kaynak: İHA