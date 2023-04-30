Derbinin VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig bu akşam derbi mücadelesine sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kritik karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) de belli oldu. Mücadelenin VAR hakemliğini Serkan Tokat yapacak. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok görev yapacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.