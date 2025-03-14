Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Rahat Geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazandı.

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Lider Galatasaray, Antalyaspor'u Rahat Geçti

Süper Lig’in lideri Galatasaray, ligin 28’inci haftasında RAMS Park’ta Onvo Antalyaspor’u ağırladı. Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması, RAMS Park’ta saat 20.30’da başladı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-0 galip ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Sarı kırmızılılara üç puanı getiren golleri 30, 45+2 ve 52'de Victor Osimhen ile 45'te Alvaro Morata kaydetti.

PUAN FARKI 10'A ÇIKTI

Ligde namağlup liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un ekibi, bu sonuçla puanını 71'e yükseltip en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

Ligde 10. sırada yer alan Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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