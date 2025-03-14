Beşiktaş Kafilesi Deplasman Mücadelesi İçin Konya'da

Beşiktaş, yarın Konyaspor ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Konya’ya gitti. Sakatlıkları devam eden Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson'un yanı sıra Elan Ricardo da kafilede bulunmadı.

Beşiktaş Kafilesi Deplasman Mücadelesi İçin Konya'da

Üç büyüklerden Beşiktaş, Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla Konya’ya gitti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de aralarında bulunduğu kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu ise şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo.

Kaynak: DHA

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