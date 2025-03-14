Kayserispor ile Gaziantep FK Arasında 10'uncu Randevu

Kayserispor ile Gaziantep FK Süper Lig tarihinde 10'uncu randevularına çıkacak.

Kayserispor ile Gaziantep FK Arasında 10'uncu Randevu

Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 10'uncu kez kozlarını paylaşacak.

İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaşırken geride kalan maçlarda 1 maç hükmen olmak üzere 3 kez Kayserispor kazanırken 1 kez de Gaziantep FK kazandı.

İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Gaziantep'te oynanan 4 maçta iki ekip birer kez kazanırken 2 maç da berabere neticelendi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona ererken geçen sezon Gaziantep'te oynanan maç da karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona ermişti.

Kaynak: İHA

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