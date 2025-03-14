Kayserispor ile Gaziantep FK Arasında 10'uncu Randevu

Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 10'uncu kez kozlarını paylaşacak.

İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaşırken geride kalan maçlarda 1 maç hükmen olmak üzere 3 kez Kayserispor kazanırken 1 kez de Gaziantep FK kazandı.

İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Gaziantep'te oynanan 4 maçta iki ekip birer kez kazanırken 2 maç da berabere neticelendi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona ererken geçen sezon Gaziantep'te oynanan maç da karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona ermişti.

Kaynak: İHA