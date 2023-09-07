LeMan'dan 'Abdülhamid' göndermeli Filenin Sultanları kapağı
Haftalık mizah dergisi LeMan, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu'na Abdülhamid göndermeli bir kapak hazırladı.
Karikatür dergisi LeMan, bu hafta kapağına Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı taşıdı. Abdülhamid göndermeli kapakta "Sultandan, Filenin Sultanları'na tebrikler" ifadeleri kullanıldı.
Haftalık mizah dergisi LeMan son sayısında, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan 'Filenin Sultanları'nı kapağına taşıdı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini hedef alan bir sosyal medya kullancısına verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtından yola çıkılarak hazırlanan kapakta "Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler" ifadeleri kullanıldı.