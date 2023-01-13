Lefter Küçükandonyadis mezarı başında anıldı
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz efsanesi, "Ordinaryüs" lakaplı Büyükadalı Lefter Küçükandonyadis, aramızdan ayrılışının 11'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter'in Ailesi, Başkanımız Erdem Gül, Başkan Yardımcımız Engin Çelik, CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat ve çok sayıda taraftar katıldı.
Mezarı başında yapılan konuşmalarda Lefter'e olan özlem ve saygı dile getirildi.
Başkanımız Erdem Gül, "Lefter hepimizin efsanesidir. Bütün Beşiktaşlılığımla, anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.
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