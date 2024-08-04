Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı! Dünya Gençler Rekoru Kırdı

Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren rekortmen yüzücümüz Kuzey Tunçelli yeni bir rekora imza attı. Tunçelli, 1500 metre serbest stil finalindeki derecesiyle dünya gençler rekorunu kırarak önemli bir başarıya imza attı.

Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı! Dünya Gençler Rekoru Kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen sporcumuz Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena’da yapılan erkekler 1500 metre serbest finalinde suya girdi. Eleme serilerindeki derecesini de (14:45.27) geliştiren milli sporcu 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5.'si oldu.

Rekortmen sporcu geçtiğimiz ay Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest stilde 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarken, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Paris’te bu rekoru geliştiren 16 yaşındaki Tunçelli, 17-18-19+ Yaş Türkiye rekorlarının da sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Final! 16 Yaşındaki Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Türkiye'ye İlki YaşattıOlimpiyat Oyunları'nda Tarihi Final! 16 Yaşındaki Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli Türkiye'ye İlki YaşattıDünya

Kaynak: İHA

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