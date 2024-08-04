Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

Türkiye Kürek Federasyonu, olağan mali ve seçimli genel kurul toplantısını 21 Eylül'de Ankara'da yapacak. Toplantı yeri ise daha sonra bildirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

Türkiye Kürek Federasyonu, olağan mali ve seçimli genel kurul toplantısının 21 Eylül'de Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurulun 22 Eylül'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantı yerinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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