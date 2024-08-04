Fenerbahçe Kiralık Olarak Gönderdiği Oyuncusunu Geri Çağırdı

Fenerbahçe Kulübü, geçen yıl Litvanya ekibi Wolves'a kiralanan Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kiralık Olarak Gönderdiği Oyuncusunu Geri Çağırdı

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında transfer edilen ve geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Litvanya’nın Wolves ekibinde geçiren Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars, 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Sporcumuza, 'Fenerbahçe ailesine tekrar hoş geldin' diyor ve takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Wolves ile Litvanya liginde 19 karşılaşmaya çıkan Zagars; 10,2 sayı, 3,4 asist ve 1,8 ribaunt istatistikleri yakaladı.

Kaynak: İHA

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