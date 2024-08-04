Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Sona Erdi

Rize'de, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası tamamlandı.

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Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Sona Erdi

Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada 14 kulüpten yaklaşık 250 sporcu, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürek çekti.

Ayrıca, organizasyonda master yaş grubundaki yarışlar da şampiyona ile eş zamanlı yapıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara, madalya ve ödülleri protokol tarafından verildi.

Organizasyondaki yarışları, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Eren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

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