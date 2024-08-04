Sen Nehri'ndeki Kirlilik Nedeniyle Olimpiyat Antrenmanı İptal Edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon müsabakalarında yarışacak sporcuların Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenman, kirlilik nedeniyle iptal edildi.

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Sen Nehri'ndeki Kirlilik Nedeniyle Olimpiyat Antrenmanı İptal Edildi

Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi (COJOP), su kalitesinin elverişli olmamasından dolayı Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı.

COJOP Sözcüsü Anne Descamps, basına yaptığı açıklamada, yarın için planlanan triatlon karma bayrak yarışına ilişkin, "Müsabakanın yarın yapılabileceğini umuyoruz ve bunun kararını öngörüldüğü gibi yarın sabah alacağız." dedi.

Daha önce de 28, 29 Temmuz ve 3 Ağustos’ta Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris’te Sen Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.

Kaynak: AA

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