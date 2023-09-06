Kuzey Tunçelli rekor kırıp gençler dünya şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Şampiyonası'nın ardından İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da rekor kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Netanya kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 800 metre serbestte mücadele eden Tunçelli 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Dünya gençler şampiyonu unvanı alan sporcu ayrıca elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını da geçmeyi başardı.