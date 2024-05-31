Küme düşmüştü: Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Küme düşmüştü: Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sezona Başakşehir'de başlayıp ardından Ankaragücü'nün başına geçen Belözoğlu, takımı ligde tutamadı.

Belözoğlu, Süper Lig'de son hafta Trabzonspor'a 4-2 yenildikleri maçta gözyaşlarını tutamamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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Emre Belözoğlu Ankaragücü
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