Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı: Dortmund mu, Madrid mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 69. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier olacak. Dev finalde VAR'da Nejc Kajtazovic, AVAR'da da Rade Obrenovic görev alacak.

Yarın oynanacak maç ile iki ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez rakip olacak. İki takım arasında daha önce Devler Ligi'nde oynanan müsabakalarda Real Madrid 6, Borussia Dortmund da 3 kez galip gelen taraf oldu. Oynanan 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

DORTMUND, ZORLU GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Milan ve Newcastle United'ın yer aldığı F Grubu'nu 11 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda PSV Eindhoven'ı (1-1, 2-0) eleyen Alman ekibi, çeyrek finalin ilk maçında 2-1 yenildiği Atletico Madrid'i rövanşta 4-2'lik skorla saf dışı bıraktı. Yarı finalde güçlü rakibi Paris Saint-Germain'i her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-siyahlılar, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 17 gol kaydeden Dortmund, filelerinde 9 gole engel olamadı.

REAL MADRİD, DEVLER LİGİ'NDE BU SEZON YENİLMEDİ

Napoli, Braga ve Union Berlin ile birlikte C Grubu'nda mücadele eden Real Madrid, grupta oynadığı tüm maçları kazanarak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Leipzig'i 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla eleyen İspanyollar, çeyrek finalde son şampiyon Manchester City'i (3-3, 1-1) penaltılar sonucunda saf dışı bırakmayı başardı. Yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşan Madrid, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini rövanş müsabakasında 2-1'lik skorla yenerek final biletini aldı. Eflatun-beyazlılar, bu sezon Devler Ligi'nde 26 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü.

BORUSSİA DORTMUND, 11 YIL SONRA YİNE WEMBLEY'DE FİNALDE

Kulüp tarihinde bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Borussia Dortmund, 11 yıl aradan sonra Devler Ligi'nin finalinde ter dökecek. Alman ekibi, son olarak 2013 yılında Wembley Stadı'nda oynanan final müsabakasında Bayern Münih'e 2-1 yenilmiş ve kupaya veda etmişti. Real Madrid ise 2 yıl aradan sonra finalde mücadele edecek. Eflatun-beyazlılar, son olarak 2022 yılında Liverpool ile final oynamış ve rakibini 1-0 yenerek kupayı kaldırmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI İLK KEZ BİR TÜRK'ÜN ELLERİNDE YÜKSELECEK

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak final maçı Türk futbolu için de önemli bir detay barındırıyor. Wembley'deki finalde Şampiyonlar Ligi Kupası ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde yükselecek. Kupayı Real Madrid'in kazanması durumunda Arda Güler, Borussia Dortmund'un kazanması halinde de Salih Özcan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk oyuncu olacak. Daha önce Devler Ligi finalinde Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu mücadele etmiş ancak kupayı kazanamamıştı.

Öte yandan Türk asıllı Alman futbolculardan Mehmet Scholl 2001'de, Emre Can 2013'te Bayern Münih formasıyla, İlkay Gündoğan ise geçen sezon Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

MARCO REUS, DORTMUND'A KUPAYLA VEDA ETMEK İSTİYOR

12 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Marco Reus, Alman ekibindeki kariyerini kupayla noktalamak istiyor. Alman futbolcu, takımının Real Madrid karşısında galip gelmesi durumunda kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını alacak. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, daha önce 2013 yılında Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de sahada yer almış ancak kupaya uzanamamıştı.

Dortmund formasıyla 12 sezonda 428 maça çıkan Reus, 170 gol, 131 asist kaydederken, 2 Almanya Kupası, 3 de Almanya Süper Kupası kazandı.

DEVLER LİGİ KUPASINI EN ÇOK REAL MADRİD KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 defa final oynayan Real Madrid, 14 kez kupa sevinci yaşayarak Devler Ligi’nin en başarılı takımı oldu. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürdü. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında oynadığı final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

Kaynak: İHA