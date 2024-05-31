Aziz Yıldırım'dan Mourinho itirafı: "O taraf bana sordu..."

Geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe’nin Jose Mourinho 2+1’lik bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Aziz Yıldırım’ın başkan olduğunda futbol takımının başına getirmeyi düşündüğü Jose Mourinho’yu mevcut yönetimin getirmesiyle gözler Aziz Yıldırım’a çevrilmişti.

Yıldırım’dan Mourinho ve yönetim hakkında açıklama geldi.

Eski Fenerbahçe Başkanı, şunları söyledi:

“Jose Mourinho ile anlaşmış sanırım. O taraf bana sordu, 'İmzalayın, biz kazanırsak beraber çalışırız, sorun yok' dedim.

‘İYİ BİR HAMLEDİR’

Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!

‘SEÇİLİRSEK BİZ DE ÇALIŞIRIZ’

Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez."

Kaynak: Gerçek Gündem