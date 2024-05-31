Aziz Yıldırım'dan Mourinho itirafı: "O taraf bana sordu..."

Eski Fenerbahçe Başkanı ve gelecek seçimdeki başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin Mourinho ile anlaşması konusunda açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım'dan Mourinho itirafı: "O taraf bana sordu..."

Geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe’nin Jose Mourinho 2+1’lik bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyorMourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyorSpor

Aziz Yıldırım’ın başkan olduğunda futbol takımının başına getirmeyi düşündüğü Jose Mourinho’yu mevcut yönetimin getirmesiyle gözler Aziz Yıldırım’a çevrilmişti.

Yıldırım’dan Mourinho ve yönetim hakkında açıklama geldi.

Eski Fenerbahçe Başkanı, şunları söyledi:

“Jose Mourinho ile anlaşmış sanırım. O taraf bana sordu, 'İmzalayın, biz kazanırsak beraber çalışırız, sorun yok' dedim.

‘İYİ BİR HAMLEDİR’

Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!

‘SEÇİLİRSEK BİZ DE ÇALIŞIRIZ’

Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Mourinho
Son Güncelleme:
Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor
Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyor Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı
Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı Karar duyuruldu. NOW TV'den Kızıl Goncalar'ın yerine yeni dizi! Başroller açıklandı
Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi! Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek
MHP'li Yönter'den Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki: Yine hakaret etti Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki
Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti: "Bu karar kolay olmadı..." İYİ Parti'de deprem! Bir milletvekili istifa etti
Bir ili karıştıran ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün" Bir ili karıştıran ilan: Yazılanlar şaşkına çevirdi