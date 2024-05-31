Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı: Ali Koç Londra'ya gidiyor

Aziz Yıldırım’ın başkan olduğunda futbol takımının başına getirmeyi düşündüğü Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı.

Sky Sport, Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığını yazdı.

Hafta sonu Londra’ya gidip Mourinho ile görüşmesi beklenen Aziz Yıldırım, başarılı çalıştırıcıyı İstanbul’a getirecekti.

Yağız Sabuncuoğlu, Yıldırım-Mourinho görüşmesinin iptal olduğunu kaydetti.

Ayrıca Sabuncuoğlu, Ali Koç’un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını, Ilıcalı ve Koç’un beraber Londra'ya gittiğini, Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceklerini aktardı.

Fenerbahçe böylelikle de teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmış oldu.

MOURINHO’NUN BAŞARILARI

Jose Mourinho, 26 Ocak 1963'te Portekiz'in Setubal kentinde doğdu. Eski profesyonel futbolcu ve tanınmış bir teknik direktördür. İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak adlandırılan Mourinho, tarihin en başarılı ve saygı duyulan teknik direktörlerinden biridir.

Portekizli antrenör, 4 defa Dünyada Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandı.

İşte Mourinho'nun kazandığı kupalar:

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2004

UEFA Avrupa Ligi: 2003

Primeira Liga: 2003, 2004

Taça de Portugal: 2003

Supertaça: 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League: 2005, 2006, 2015

FA Cup: 2007

EFL Cup: 2005, 2007, 2015

FA Community Shield: 2005

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2010

Serie A: 2009, 2010

Coppa Italia: 2010

Supercoppa: 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga: 2012

Copa del Rey: 2011

Supercopa: 2012

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield: 2016

EFL Cup: 2017

UEFA Avrupa Ligi: 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: 2022

Kaynak: Gerçek Gündem