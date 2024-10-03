Kimse Durduramıyor! Kerem Aktürkoğlu Gollerine Devam Ediyor
Benfica'ya transfer olan A Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid karşısında da gol attı. Aktürkoğlu, bu golle birlikte Benfica formasıyla çıktığı 5 maçın tamamında gol katkısı sağlamış oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadeleleri sürüyor.
Portekiz temsilcisi Benfica, sahasında, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk etti.
Devler Ligi'ndeki karşılaşmaya Benfica forması giyen millilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de sahaya çıktı.
Son haftaların çıkışta olan ismi Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 13. dakikasında Benfica'yı öne geçiren golü kaydetti.
Kerem, kısa sürede Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta gol katkısı sağlamış oldu.
Orkun Kökçü'nün de gol attığı karşılaşmayı, Benfica 4-0 kazandı.
Benfica Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Feyenoord ile karşılaşacak.