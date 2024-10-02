Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Ortalık Karıştı! Hakemler Soyunma Odasına Gitti

FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, sahaya atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle durduruldu.

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Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Ortalık Karıştı! Hakemler Soyunma Odasına Gitti

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu.

Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

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