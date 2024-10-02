Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Ortalık Karıştı! Hakemler Soyunma Odasına Gitti
FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma, sahaya atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle durduruldu.
Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu.
Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.
🚨 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. pic.twitter.com/dCflswpvFm— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2024
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