Kimse Bunu Beklemiyordu.. Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Yollandı

Gelen haber futbolseverleri şaşkına çevirdi. Kimse bunu beklemiyordu. Çorum FK, İstanbulspor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Gelen haber herkesi şaşkına çevirdi. Nedeni ise hocanın takımıyla 6 maçta tam 4 galibiyet almasına rağmen takımdan gönderilmesi oldu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Çorum FK 3-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyet sonrası yönetimden flaş bir karar alındı.

YÖNETİMDEN FLAŞ KARAR! TAHSİN TAM İLE YOLLAR AYRILDI

Liginde 4 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede olan Çorum FK, İstanbulspor karlısında sezondaki mağlubiyetini alarak ikinci sıraya geriledi. Alınan mağlubiyet sonrası Çorum FK, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılması kararını aldı.

'YERİ HER ZAMAN ÖZEL OLACAK'

Çorum FK, yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze büyük emekler veren, bizlere 2. Lig şampiyonluğu yaşatarak 1. Lig yolculuğumuzu başlatan değerli hocamız Tahsin Tam'a ve ekibine yürekten teşekkür ederiz. Çorum Futbol Kulübü tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan hocamızın bu yolculuğumuzdaki yeri her zaman özel kalacaktır. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Tahsin Tam"

Kimse Bunu Beklemiyordu.. Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Yollandı - Resim : 1
Tahsin Tam

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 6 maça çıkan Tahsin Tam; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 13 puan toplayan Çorum FK, ikinci sırada bulunuyor.

