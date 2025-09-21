Alperen Şengün, Sözünü Tuttu: Ercan Osmani’ye İstediği Saati Aldı

12 Dev Adam’dan Alperen Şengün, Yunanistan maçında 28 sayı atan Ercan Osmani'ye verdiği saat sözünü yerine getirdi.

Alperen Şengün, Sözünü Tuttu: Ercan Osmani’ye İstediği Saati Aldı
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 gibi net bir skorla mağlup ederek 24 yıl aradan sonra final biletini aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan finalde ise Almanya karşısında gösterdiği performansla turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Yunanistan karşılaşmasında sahada parlayan isimlerden biri Ercan Osmani oldu. 28 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle etkileyici bir oyun ortaya koyan Osmani, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

SAAT SÖZÜ VERMİŞTİ

Turnuva boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün, maç sonrası takım arkadaşını kutlayarak, "Maçtan önce ona 20 sayıdan fazlasını atarsa ona saat hediye edeceğimi söyledim. Sözümü tutacağım" açıklamasında bulunmuştu.

'SÖZLER TUTULDU'

Şengün, verdiği sözü yerine getirdi ve Osmani’ye hediyesini takdim etti. Bu özel anı sosyal medya hesabından “Sözler tutuldu” notuyla paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

