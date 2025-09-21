Başkanlık Yarışı Kızıştı! Ali Koç’tan Flaş Açıklamalar: 'En Az 2 Şampiyonluğumuz...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, yarın yapılacak seçim öncesi Now Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kim seçilirse seçilsin inşallah Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Kim başkan olacaksa da camianın tez zamanda başkanın etrafında birleşmesi gerekir. Camia gücü için buna ihtiyacımız var. Lehte aleyhte olan herkes Fenerbahçe'nin birliğinden bahsetti. İnşallah kenetlenir, camia gücünü inşa ederiz. Katılımı düşük buldum, 6 bin civarıydı.

KATILIM ÇAĞRISI

* Yarın üyelerimizin seçim yapması gerekir. En zor ama en sessiz mücadelemiz mali bağımsızlık mücadelesiydi. Bugün başkan olmak kolay. Yarın kimin seçileceği, 7 yıl verilen emek, ekilen tohumların meyvesini toplamak mı, atılım dönemindeki tesisleşmenin layıkıyla yapılması mı yoksa yepyeni bir sayfa açıp serüvene girmek mi bunun kararını verecek Fenerbahçeliler. Katılımı özellikle rica ediyorum. Lehimize olan birçok insan Ali Koç kazanır diye gelmemişler. Yarın geleceklerini söylediler. Bugünkü tablo aslında çok hoş değildi. Bugün yaşananlar, üyeler üzerinde olumsuz etki yapmış. Buna da sevindim, bu da bize yaradı diyebiliriz. Futbolla ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz ama ibra etmeyen de bir grup vardı.

SARAN'A YÜKLENDİ

* Sadettin Bey'in biz sanki her şeye paraya bağlıyormuşuz laflarını samimiyetsiz ve çirkin buldum. Bekara kadın boşamak kolay. Tırnaklarımızla buraya gelene kadar canımız çıktı. Bu şekilde konunun ele alınması; işin içinde olmadığı, sıkıntının boyutunu bilmediği için böyle rahat konuşuyor. En büyük başarıyı, başarısız olarak gösteriyor. Kalıcı başarılar için sağlam mali temellere ihtiyacımız var. Olmazsa olmaz. Avrupa futbolunda rakamlar çok değişti, pasta o kadar büyüdü ki... Sadettin Bey'in alıştığı 300-500 bin dolar değil bambaşka rakamlar konuşuluyor. Avrupa'da pasta 4 milyar Euro'lara çıktı. Bugünün dünyası bambaşka. İş mesailerimizden kulübe harcadık, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Fenerbahçe'ye verdik. Sağlığımızı riske ettik. Lafını bile etmedik. Futbol amiral gemisidir, şampiyon olunmuyor diye bütün yapılanları görmüyorsa büyük bir vefasızlıktır. Yaşanan bazı şeyleri hak etmedik. Camia olarak bu şekilde devam edersek ileride çok başkan, çok yönetici yeriz.

Sadettin Saran.

'EN AZ 2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI'

* Alanya maçı bize yapılmış bir operasyon dediğim için herhalde, "Ne Alanya'sı yıllardır yapılıyor" diyor. Yıllardır yapılıyor olması Fenerbahçe'nin bazı şampiyonluklarında bu konunun etkisi olduğunu göstermez mi? Aziz Başkan döneminde 7 senede 3 şampiyonluk verdi, bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı.

'NİYE HAKEMLER BENİ İSTEMİYOR?

* Yapı var mı yok mu Sayın Sadettin Saran. Benle görüştü bir şey yapabilir miyiz diye, TFF ile konuşalım dedim. Fenerbahçe seçimleri, hakemlerin dikkatinde. Niye hakemler beni istemiyor? Fenerbahçe'den başka tekerlerine çomak sokan var mı? Fenerbahçe üstlerine gidiyor koşu testlerinin, Whatsapp konuşmalarının... Hakemlerin binlerce davasını kim deşifre etti? Sonra TFF önlem aldı. Tabii ki istemezler. Bizden başka mücadelesini veren yok! Alanyaspor maçına yollanan saha ve VAR hakemleri... Ankara'da en kıdemli kişi gelip, siyaset girmez bu işe ama "İlla bu iki hakem olacak" dese, TFF başkanı "Bu hakem olacak" dese, MHK başkanının "3 gün sonra seçim var, iki isim Fenerbahçe'de hoş karşılanmıyor, kıyamet kopar" demesi lazım. Dijital atama falan yok. Tamamen manuel atamalar var, onu da öğrendik. Bunu da söylesinler. Her şeyi manuel yapıp, salı çarşamba arası değiştirip çarşamba günü tebliği edildiği zaman bu yapay zeka falan değil. Ben ve arkadaşlarım o gün, TFF başkanına büyük resmi anlatmaya gittik. Düdük astır falan değil. "Sizi götürecek, bizi sizle, diğer kulüplerle kafa kafaya getiriyorlar. Sıkıntılar, usulsüzlükler, terfide usulsüzlükler, dışarıdan müdahale var. Hakları yenen hakemler var." dedim. Başka şeyler de söyledim. Bence az kaldı, az kaldı. Biri fitili ateşlerse çorap söküğü gibi gerisi gelir. İnsanlar risk almak istemiyor, risk alan bir tek biziz.