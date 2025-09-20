Onuachu Kurtardı, Trabzonspor 1 Puanla Yetindi
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip ilk yarıyı önde kapatsa da bordo-mavililer ikinci yarıda skoru eşitledi.
Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip öne geçti. 39. dakikada Maxim’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza yayı gerisinden Rodrigues’in sert şutu kaleci Onana’yı mağlup etti ve Gaziantep FK 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Trabzonspor, ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 70. dakikada kaleci Onana’nın uzun pasını kontrol eden Onuachu, topu boş kaleye göndererek skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.
