Onuachu Kurtardı, Trabzonspor 1 Puanla Yetindi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip ilk yarıyı önde kapatsa da bordo-mavililer ikinci yarıda skoru eşitledi.

Son Güncelleme:
Onuachu Kurtardı, Trabzonspor 1 Puanla Yetindi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip öne geçti. 39. dakikada Maxim’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza yayı gerisinden Rodrigues’in sert şutu kaleci Onana’yı mağlup etti ve Gaziantep FK 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Trabzonspor, ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 70. dakikada kaleci Onana’nın uzun pasını kontrol eden Onuachu, topu boş kaleye göndererek skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir…Trabzonspor’da Kılıçlar Çekildi! Eski Başkan Sadri Şener’den Ali Koç’a Gözdağı: Umarım Trabzon’daki Maça Kendisi Gelir…Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi... Sadettin Saran mı Ali Koç mu? Başkanlar Vaatlerini Açıkladı Sadettin Saran ve Ali Koç Kürsüden Atıştı
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır
Aziz Yıldırım'ın Dediği Oldu: Fenerbahçe Kongresinde 11, 12 ve 13. Maddelere Ret Kongrede Aziz Yıldırım'ın Dediği Oldu
Real Madrid'in Bileği Bükülmüyor Real Madrid'in Bileği Bükülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas! Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos! Tansiyon Birden Fırladı Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos!