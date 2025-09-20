Juventus'tan ilk Puan Kaybı

Juventus ve Hellas Verona puanları paylaştı. Juventus bu sonuçla Serie A'da ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Juventus'tan ilk Puan Kaybı
İtalya Serie A’da dördüncü hafta mücadelesinde Hellas Verona’ya konuk olan Juventus sahadan 1 puanla ayrıldı.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Müsabakanın 19. dakikasında Juventus, Francisco Canceiçao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk puanını kaybını yaşadı ve puanını 10 yaptı. Hellas Verona ise puanını 3'e çıkardı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda kaptanlık pazubendini taktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Juventus
