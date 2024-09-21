Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a Derbi Mesajı

Türkiye Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenmişken, sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’ndan derbi mesajı geldi.

Bu akşam Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Sen sahada, biz tribünde" diye derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" notunu düştü. Aktürkoğlu’nun mesajı Galatasaray taraftarından büyük ilgi gördü.

Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esmeye başladı.