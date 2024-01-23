Kayserispor Başkanı'ndan 'Faruk Koca' hatırlatmalı hakem eleştirisi: Çiçek vermekle hata etmişiz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olayından sonra hakemlere çiçek vermekle hata etmişiz. O günkü şartlarda Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Büyük hata etmişiz" dedi.

Kayserispor Başkanı'ndan 'Faruk Koca' hatırlatmalı hakem eleştirisi: Çiçek vermekle hata etmişiz

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları maçta hakemlere çiçek vermesinin ve Sivasspor maçı sonrasındaki hakemler ile ilgili açıklamalarının eleştirilmesine yanıt verdi.

Sosyal paylaşım sitesinde Kayserispor taraftarları tarafından oluşturulan sohbet odasında açıklamalar yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçında hakem triosuna çiçek vermesinin ve iki hafta sonra oynanan Sivasspor maçı sonrası hakem kararlarını ağır ile ilgili konuşması neticesinde eleştirilmesine yanıt verdi.

Futbol Disiplin Kurulu tarafından Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü hak mahrumiyeti cezası alan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, haftalardır puan kaybeden takımının hakemler tarafından hakkının yendiği iddiasında bulundu.

Sert açıklamalar yapan Başkan Çamlı, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olayından sonra hakemlere çiçek vermekle hata etmişiz. O günkü şartlarda Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Büyük hata etmişiz. Bunu yaptık ama sen, eğer bunu yaparsan ben konuşmayı da bilirim. En ağırını da konuşurum. Sadece bir penaltı olayı değil. Daha 15. dakikada Ali Şaşal'ın pozisyonu penaltı verilmedi. Thiam'ın pozisyonu penaltı verilmiyor. Sivassporlu oyuncu taraftarı seyirciyi tahrik ediyor. Atılmıyor. Kulüp dünyanın cezasını alıyor" dedi.

Başkan Çamlı, açıklamasında "Ben, hakemleri çok başarılı bulduğum için o açıklamaları yapmadım. Altı hafta üst üste bizim penaltılarımız verilmedi. O an için akil düşünceye ihtiyaç vardı. Bir takım önemli gördüğüm insanlar, bu konuda böyle davranmamız gerektiği konusunda telkinde buldukları için açıklama yaptım ama Kayserispor'un hakları eğer yenmeye başlandı ise da o zaman en ağırını konuşacak cüretim de var, cesaretim de var" cümleleri kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Saldırı sebebiyle tutuklanan Koca, MKE Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmiş, AKP üyeliğinden de atılmıştı.

Koca ayrıca spor organizasyonlarından da men edilmişti.

Bir süredir tutuklu bulunan Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti

Kaynak: İHA

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