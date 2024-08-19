Kasımpaşa Opuku'yu Kadrosuna Kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Amiens SC'den Opoku'yu kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Opuku'yu Kadrosuna Kattı

Kasımpaşa, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Fransa 2. Lig temsilcisi Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna dahil ettiği açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nicholas Opoku, İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.

Nicholas Opoku, geride kalan sezonda Fransa Lig 2’de 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki stoper, Gana milli takımıyla ise 17 maçta sahadaki yerini alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı, 1’de gol pası verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kasımpaşa transfer
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
Young Boys-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu
Fenerbahçe'de Ayrılık Kesinleşiyor: Sağlık Kontrollerinden Geçecek Fenerbahçe'de Ayrılık Kesinleşiyor
Akdeniz'de Can Pazarı! Akdeniz'de Can Pazarı!
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri mi Dönüyor?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem Malatya'da Şiddetli Deprem
Mahkemeden Tahliye Kararı: Dilan Polat Serbest Bırakılıyor Dilan Polat Serbest Bırakılıyor
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Mesai Saatleri Azalıyor mu? Mesai Saatleri Azalıyor mu?