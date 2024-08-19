Fenerbahçe'de Ayrılık Kesinleşiyor: Sağlık Kontrollerinden Geçecek

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi. Tarafların anlaşma sağladığı ve Portekizli oyuncunun kısa süre içinde Başakşehir için sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Ayrılık Kesinleşiyor: Sağlık Kontrollerinden Geçecek

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken, bir de ayrılık haberi geldi.

Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun kısa süre içinde Fenerbahçe’den ayrılarak Başakşehir’e transfer olacağı bildirildi.

O Jogo’nun haberine göre, tüm tarafların transfer konusunda anlaşma sağladığı ve Crespo’nun Başakşehir için 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık geçiren Crespo, kariyerinde 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol atıp 5 asist yaptı.

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