Fenerbahçe'de Ayrılık Kesinleşiyor: Sağlık Kontrollerinden Geçecek
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi. Tarafların anlaşma sağladığı ve Portekizli oyuncunun kısa süre içinde Başakşehir için sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken, bir de ayrılık haberi geldi.
Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun kısa süre içinde Fenerbahçe’den ayrılarak Başakşehir’e transfer olacağı bildirildi.
O Jogo’nun haberine göre, tüm tarafların transfer konusunda anlaşma sağladığı ve Crespo’nun Başakşehir için 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık geçiren Crespo, kariyerinde 56 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gol atıp 5 asist yaptı.