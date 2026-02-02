Kante Fenerbahçe'de... İşte Bonservis Bedeli

Fenerbahçe, dünya futbolunun yıldız orta sahalarından N’Golo Kante’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Al-Ittihad ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Sarı lacivertli kulüp, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da forma giyen N’Golo Kante’nin transferinde anlaşmaya vardı. Sky Sports’un haberine göre Fenerbahçe, Al-Ittihad ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Daha önce oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına varan sarı lacivertlilerin, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

KANTE'NİN KARİYERİ

Chelsea’den 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 26 maçta forma giydi, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Kante, Fransa Milli Takımı’yla da Dünya Kupası kazandı.

Kaynak: NTV Spor

