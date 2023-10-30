Kadın futbolcu Hermoso'yu dudağından öperek taciz eden Luis Rubiales'in cezası açıklandı

İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa seremonisinde, Jenni Hermoso'yu rızası dışında dudağından öperek taciz etmişti.

FIFA Disiplin Kurulu, Rubiales'in cezasını açıkladı.

Rubiales'e FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle üç yıl süreyle ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerinden men cezası verildiğini duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ülkesinin kupa seremonisi sırasında Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüş ve tepkilerin odağı olmuştu.

Kamuoyundaki tepkilerden sonra Luis Rubiales, görevinden istifa etmişti.

Hakkında soruşturma olan Luis Rubiales, FIFA tarafından 90 gün görevden uzaklaştırılmıştı.

Ayrıca Hermoso, Rubiales’i savcılığa vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem