Kadın Basketbolda Yeni Transfer! Resmen Açıklandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne doğru hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Fransız pivot Christelle Diallo’yu da renklerine bağladığını açıkladı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü yabancı transferlerini peş peşe duyurmaya başladı.

Litvanya’dan şutör gard Egle Zabotkaite transferinin ardından pivot Zainabe Christelle Diallo ile de anlaşmaya varıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında pivot Zainabe Christelle Diallo ile anlaşmıştır" denildi.

Geçtiğimiz sezon en son Melikgazi Kayseri forması giyen 1.93’lük 32 yaşındaki deneyimli pivot Christelle Diallo; maç başına ortalama 9.8 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.9 asist performansıyla oynadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Basketbol Kocaeli
