Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı: Şampiyonluk favorisi kim oldu?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi turnuva favorisinin Portekiz olduğunu açıkladı. Mourinho ayrıca, turnuvanın oyuncusuna, turnuvada sürpriz yapabilecek takımlara ilişkin de tahminlerde bulundu.

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Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı: Şampiyonluk favorisi kim oldu?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak.

1 ay sürecek EURO 2024'te şampiyon, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.

Avrupa'da milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyon öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Mourinho, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini söyledi.

İşte Mourinho'nun tahminleri:

Şampiyon: Portekiz

İkinci: İngiltere

Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya

Altın Ayakkabı: Harry Kane

Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham

Ballon d'Or: Vinicius Jr.

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