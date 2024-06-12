Jose Mourinho, EURO 2024 tahminlerini açıkladı: Şampiyonluk favorisi kim oldu?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi turnuva favorisinin Portekiz olduğunu açıkladı. Mourinho ayrıca, turnuvanın oyuncusuna, turnuvada sürpriz yapabilecek takımlara ilişkin de tahminlerde bulundu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak.
1 ay sürecek EURO 2024'te şampiyon, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Avrupa'da milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyon öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.
Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Mourinho, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini söyledi.
İşte Mourinho'nun tahminleri:
Şampiyon: Portekiz
İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham
Ballon d'Or: Vinicius Jr.
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